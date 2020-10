Wöginger sieht Vorsitz bei Sobotka in sicheren Händen

ÖVP-Klubobmann August Wöginger ist am Samstag zur Verteidigung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka als Vorsitzenden im Ibiza-Untersuchungsausschuss ausgerückt. „Der Parlamentspräsident führt nicht nur den Nationalrat mit sicherer Hand, sondern auch den Ibiza-Untersuchungsausschuss“, erklärte Wöginger, von dem auch Kritik an den Grünen kam. Die Vorwürfe der Oppositionsparteien sowie der Grünen an Sobotka seien „immergleich“.