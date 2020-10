Aue-Spiel bei Hamburger SV wegen zwei Corona-Fällen abgesagt

Nach zwei positiven Corona-Fällen beim deutschen Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue fällt das für Sonntag angesetzte Spiel beim Hamburger SV aus. „Der heute früh durchgeführte PCR-Test ergab zwei neue positive Testungen. Auf Anweisung des Gesundheitsamtes reist die Mannschaft des FC Erzgebirge Aue sofort zurück ins Erzgebirge und begibt sich vorsorglich in Quarantäne“, teilte der Arbeitgeber von Stürmer Philipp Zulechner am Samstagabend via Twitter mit.