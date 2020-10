Keine Zustimmung zu teurem Einwegpfand-System von WKÖ

Die Wirtschaftskammer bringt sich in den Verhandlungen um ein Pfandsystem auf Plastikflaschen mit einem deutlichen Nein in Stellung: „Die Wirtschaft wird einem kostenintensiven Einwegpfand-System definitiv nicht zustimmen“, kündigte WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf an. Es komme gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht in Frage, die Suche nach Lösungen aus ideologischen Gründen auf einen einzelnen Ansatz einzuschränken.