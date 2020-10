Kaiser Franz Josephs Socken unter dem Hammer

Wenn schon nicht in seinen Fußstapfen, so können Monarchiefreunde doch bald in den Socken des Kaisers wandeln: Ein Paar aus schwarzer Seide in Größe 41 bis 42 aus dem persönlichen Besitz von Franz Joseph kommt am 19. Oktober im Auktionshaus Dorotheum unter den Hammer - zu einem Schätzwert von 500 bis 800 Euro. Passend dazu: Ein Fußwaschungsbecher des Kaisers, um 1907 entstanden und mit 500 bis 700 Euro taxiert.