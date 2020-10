„profil“ und Ö1: Verdeckte PR-Storys bei Bezirksblättern NÖ

„profil“ und das Ö1-Magazin #doublecheck haben nach eigenen Angaben Einblick in Dutzende interne Mails der Bezirksblätter nehmen können. Die internen Unterlagen des Medienbetriebes würden belegen, dass die Chefredaktion von den Lokalredaktionen immer wieder gefordert habe, „wohlwollend über Politiker und Institutionen zu berichten“, schreibt „profil“. Als Beispiel dient ein „Arbeitsauftrag“ Trinkls - damals noch stellvertretender Chefredakteur -, der Mitte Februar 2019 per Mail an die Nachrichtenredaktionen der Bezirksblätter Niederösterreich ergangen sei. „Mit dem Bauernbund wurde eine Geschichte vereinbart, die in der Kalenderwoche 9 erscheinen MUSS“, habe es da geheißen. Auch eine „Stoßrichtung“, welche der Artikel haben solle, sei genannt worden: „Wir stehen an der Seite der Bauern“.