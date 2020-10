Österreich wird 2022 Gastland der Leipziger Buchmesse

Österreich wird im Jahr 2022 Gastland der Buchmesse Leipzig. Das gab Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) gegenüber der APA bekannt. „Diese Idee habe ich schon vor einigen Jahren als Sektionschefin verfolgt. Ich freue mich sehr, dass das nun in diesen schwierigen Zeiten ein deutliches Signal ist: Es geht weiter! Es gibt eine Zeit nach Corona!“, so Mayer, die „volle Unterstützung“ und eine extra Förderung des Gastlandauftritts versprach.

Vor wenigen Tagen musste auch die für November geplante „Buch Wien“, Österreichs größte Buchmesse, abgesagt werden. „Das ist leider ein großer Rückschlag“, gab Mayer zu. Deshalb sei es für die heimische Buchbranche, die über so viele engagierte Verlage und so viele tolle Autorinnen und Autoren verfüge, besonders wichtig, nach vorne zu blicken. Zuletzt wurden mit einer Anhebung der Verlagsförderung um 0,8 Mio. Euro auf 3 Mio. Euro und mit der Senkung der Mehrwertsteuer für Bücher Initiativen gesetzt, der unter Umsatzrückgängen leidenden Branche unter die Arme zu greifen.

In Anspielung an den Länderschwerpunkt im Jahr 1995 bei der Frankfurter Buchmesse, sah IG-Autorinnen-Autoren-Geschäftsführer Gerhard Ruiss im angekündigten Österreich-Schwerpunkt ein „Vierteljahrhundertereignis“ für die Buchbranche. Mayer habe eine „für die Literatur und das Verlagswesen ebenso wichtige wie weitreichenden Entscheidung“ getroffen.

Angesicht der coronabedingten Absagen der heurigen Frankfurter Buchmesse, der für die heimische Buchbranche wichtigen Messe „Buch Wien“ und zahlreicher kleinerer Präsentationsveranstaltungen komme dieses Signal „zum richtigen Zeitpunkt“, so Ruiss. Ein Auftritt als Gastland in Leipzig „würde auch unter normalen Umständen zu einer enormen Schubkraft bei Verlagen und Autorinnen und Autoren führen. Er ist in Corona-Zeiten von umso größerer Bedeutung“. In der Branche werde nun ein intensives Nachdenken über den prestigeträchtigen Auftritt einsetzen, so der IG-Autorinnen-Autoren-Chef.