FPÖ fordert Mannsbilder-Zweigstelle im Außerfern

FPÖ-Bezirksobmann Fabian Walch stimmt in die Forderung mit ein. „Leider sind die Mannsbilder bisher im Außerfern nicht vertreten, was aber aufgrund der exponierten Lage des Bezirkes unbedingt notwendig wäre. Da nun das Frauenhaus im Oberland endlich realisiert wird, wäre es auch an der Zeit, den Mannsbildern eine Zweigstelle in Reutte zu ermöglichen“, fordert Walch. (TT, fasi)