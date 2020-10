Innsbruck – Sperrt die Axamer Lizum, eines der wichtigsten Skigebiete im Großraum Innsbruck, im heurigen Winter auf? Was hätte eine vorrübergehende Schließung in der Wintersaison für Auswirkungen auf das Innsbrucker Freizeitticket? Droht sogar eine Kettenreaktion, sollten andere Skigebietsbetreiber und Tourismusbetriebe in Tirol dem Beispiel der Lizum folgen? Viele Fragen liegen auf dem Tisch, heute Nachmittag gibt es in Axams eine Krisensitzung. Das Ansuchen auf vorübergehende Aussetzung der Betriebspflicht wurde jedenfalls beim Verkehrsministerium beantragt, eine Entscheidung steht noch aus.