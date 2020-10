Plastik-Pfand - Nein von WKÖ, Handelsverband und IV

Vertreter der Wirtschaft haben sich in den Verhandlungen um ein Pfandsystem auf Plastikflaschen mit einem deutlichen Nein in Stellung gebracht: „Die Wirtschaft wird einem kostenintensiven Einwegpfand-System definitiv nicht zustimmen“, kündigte WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf an. Ähnliche Töne kamen am Sonntag vom Handelsverband. Die Industriellenvereinigung pochte auf ein gemeinsames Vorgehen.