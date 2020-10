Slowakei mit so vielen Corona-Neuinfektionen wie noch nie

Die Slowakei hat zum dritten Mal in drei Tagen einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der innerhalb von 24 Stunden registrierten Fälle lag bei 818, so das Nationale Gesundheits-Informationszentrum am Sonntag. Dies war der höchste Wert sei dem Ausbruch der Pandemie im März. Der bisherige Höchstwert wurde einen Tag zuvor erfasst, er betrug 704 Fälle. In der Slowakei haben sich nach offiziellen Angaben bisher 13.139 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert.