Weitere Abrüstungsgespräche von USA und Russland in Helsinki

Drei Wiener Verhandlungsrunden im Juni, Juli und August hatten zuletzt für keinen Durchbruch zu Fragen künftiger nuklearer Abrüstung gesorgt. Eine Verlängerung des im Februar 2021 auslaufenden New Start-Vertrags, in dem sich Russland und die USA 2010 auf eine Begrenzung strategischer Nuklearwaffen verständig hatten, schien somit zunehmend unwahrscheinlich. Nach der letzten Begegnung von Billingslea und Rjabkow am 18. August in Wien war kein weiterer Verhandlungstermin angekündigt worden.