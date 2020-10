Aserbaidschan fordert von Armenien Rückzug aus Berg-Karabach

Im Konflikt um die Region Berg-Karabach hat Aserbaidschan Armenien zum Rückzug aufgefordert. Präsident Ilham Aliyev ließ am Sonntag durchblicken, dass er aktuell eine von Russland, der EU und den USA geforderte Feuerpause ablehnt. „Aserbaidschan hat eine Bedingung, und das ist die Befreiung unserer Gebiete.“ Bergkarabach gehört zu Aserbaidschan. Armenien müsse das akzeptieren und einen Zeitplan für einen Rückzug nennen. Danach werde sein Land die Kampfhandlungen einstellen.

Aserbaidschan warf Armenien am Sonntag einen Raketenangriff auf die zweitgrößte Stadt Ganca vor. Verteidigungsminister Sakir Hasanov sprach von einer „Ausweitung der Kampfzone“. Armenien wies den Vorwurf zurück. Der „Präsident“ Berg-Karabachs, Araik Harutjunian, erklärte dagegen, seine Streitkräfte hätten eine Militärbasis in Ganca angegriffen. Ab jetzt seien auch die Stützpunkte in weiteren aserbaidschanischen Städten Ziele.