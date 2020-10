Sturm mit Absichten in die Pause: „Wollen Heimserie starten“

Seinen ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga mit Sturm Graz hat sich Christian Ilzer gut aufgehoben. „Es tut gut, mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause zu gehen“, betonte Ilzer nach dem klaren 4:0-Heimerfolg gegen Altach vor der dreiwöchigen Liga-Pause. Mit der Ausbeute nach vier Runden ist der Trainer nur bedingt zufrieden. „Wir sollten mehr als sechs Punkte haben. Der Sieg war immens wichtig, sonst wären wir ergebnistechnisch schon unter Druck geraten.“

Möckel stellte sich schützend vor den Übungsleiter, er ließ noch keine Diskussion zu. „Ich bin in der tagtäglichen Arbeit von ihm überzeugt.“ Pastoor hat nun zwei Wochen Zeit, um seine Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Nach dem Cup-Heimspiel gegen den Salzburger Drittligisten Seekirchen geht es in der Liga zu Hause gegen die Admira darum, punktemäßig den Anschluss an die Südstädter nicht zu verlieren. Dann sollen auch Pastoors Planspiele wieder besser umgesetzt werden. Möckel: „Daran arbeiten wir und nicht, dass wir den Trainer austauschen.“