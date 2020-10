Wenn für Bildstein/Hussl EM-Silber am Ende doch noch golden glänzt

Attersee – Es war zehn, vielleicht halb elf am Abend, als sich David Hussl mit der EM-Silbernen um den Hals als einer der Ersten verabschiedete – von seiner eigenen Medaillenparty. „Als die Spannung nachgelassen hat, habe ich gemerkt, dass ich definitiv noch nicht fit bin“, sagte der Tiroler Vorschoter und fühlte sich streichfähig. Sein Akku war zu diesem Zeitpunkt längst auf Notstrom gelaufen. Stunden zuvor war er an der Seite seines Vorarlberger Steuermannes Benjamin Bildstein am Attersee in der olympischen Bootsklasse 49er zu EM-Silber gesegelt. Und das nach einer Woche, die nichts anderes als ein unentwegter Ritt auf der Hochschaubahn war. Aber der Reihe nach.