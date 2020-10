Es wartet noch viel Arbeit: Haie brauchen in Über- und Unterzahl mehr Biss

Die Saison ist noch jung. „Und in einem Penaltyschießen kann immer alles passieren. Wir müssen das Positive mitnehmen“, notiert O’Keefe. Positiv waren die starke Leistung von Back-up-Keeper Rene Swette oder z. B. Einsatzzeiten für Jung-Verteidiger (Wetzelsberger, Jaunegg) zu vermerken. Auch Sam Herr machte viel Betrieb, blieb bei insgesamt sechs Schüssen und bei starken Gegenstößen (auch in Unterzahl) gegen Bratislava aber glücklos. „Er ist ein harter Arbeiter und das wird sich bezahlt machen“, glaubt O’Keefe, dass die Zeit des 27-jährigen Amerikaners noch kommen wird. Außerdem bekommt Linienpartner Daniel Ciampini am Freitag in Graz seinen zuletzt gesperrten „Zwilling“ Braden Christoffer zurück. Und in der Torhüterwahl – „es ist gut, eine Konkurrenzsituation zu haben“ – hält O’Keefe mit Swette und Tom McCollum zwei Optionen.