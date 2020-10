88 Prozent weniger Fälle: „Impfung schützt vor Gebärmutterhalskrebs“

Innsbruck – Dieses eindeutige Ergebnis verblüffte sogar Christian Marth: „Das ist auch einzigartig“, erklärte der Direktor für Frauenheilkunde an der Universitätsklinik in Innsbruck beim Blick auf die Auswertung der Registerstudie aus Schweden. Diese besagt, dass 88 Prozent der Gebärmutterhalskrebs-Erkrankungen vermieden werden, wenn sich Frauen vor dem 17. Lebensjahr gegen die auslösenden Humanen Papillomaviren (HPV) impfen lassen.

„Es gibt keine andere Impfung, die so wirksam vor Krebs schützen kann“, freut sich Marth über das Ergebnis, welches am 1. Oktober veröffentlicht wurde. Durch diese Studie müssten laut Marth auch Impfgegner verstummen. „Bisher haben Impfgegner die Tatsache hervorgehoben, dass durch die HPV-Impfung nur weniger Krebsvorstufen auftauchen würden, also die Gewebsveränderungen am Gebärmutterhals. Bis dato endeten auch alle Studien in diesem Stadium“, erklärt Marth. Die langjährige Registerstudie in Schweden ging jedoch über die Krebsvorstufen hinaus.