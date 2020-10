Hochwasser-Schutz: Riss in der Verbandsmauer rund um Wörgl

Wie berichtet, bekämpft die Gemeinde Radfeld eine Zwangsverpflichtung zur Verbandsehe mit weiteren sieben Gemeinden und Infrastrukturträgern wie Land, Asfinag und ÖBB. Radfeld bekämpft den Plan für die Schutzmaßnahmen, für die die Gemeinde an die 140 Hektar Retentionsfläche hergeben muss. Die juristische Auseinandersetzung kann noch Jahre dauern.

So lange will Wörgls Bürgermeisterin Wechner aber nicht mehr warten. Sie stellt jetzt ein Ultimatum: Sollte sich 2021 nichts bewegen, wird Wörgl einen Alleingang unternehmen – soll heißen, die Stadt baut selber einen Schutzdamm. Das rechtliche Risiko dafür möcht­e Wechne­r notfalls auch auf sich nehmen. Dass diese Ankündigung bzw. das Ultimatum nicht nur leeres Gerede ist, zeigt der Umstand, dass Wörgl bereits seit 2012 ein Projekt für den Hochwasserschutz in der Schublade hat und dieses auch einreichte. Die Behörde hat den Plan aber zurückgewiesen. Das Hauptproblem sind dabei die fehlenden Retentionsflächen, auf denen Hochwasser geparkt werden kann.