Die Dolomiten wurden zum Namensgeber für „Lienzer Städtekaffee“

Zwar handelt es sich bei Kaffee nicht um ein Produkt aus heimischem Anbau, doch der Verein „Trikont Weltladen Lienz“ will aufzeigen, wie fairer Handel sowohl in der Region als auch weltweit funktioniert. Die Ausgangsprodukte für die neue Lienzer Mischung werden zu einem Anteil in Mexiko angebaut, geerntet, sonnengetrocknet und aufbereitet, der andere Teil kommt aus Guatemala. „Sämtliche Bohnen werden im abgeschiedenen Hochland von indigenen Kleinbauern auf bis zu 1800 Metern Seehöhe handgepflückt“, betont Maria Kraler, Obfrau des Vereines. „Es geht uns auch beim Kaffee um Bewusstseinsbildung. Die kleinstrukturierte Landwirtschaft kann durch gerechte Entlohnung für die Bauern erhalten bleiben, der Direktvertrieb über unseren Händler EZA garantiert möglichst kurze Transportwege.“ Aus insgesamt sechs Kaffeesorten haben heimische Genießer im Blindtest jene Mischung als die beste empfunden, die jetzt in den Verkauf kommt.