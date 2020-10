Ermittler sehen Angriff vor Synagoge als versuchten Mord

Ermittler in Deutschland werten den Angriff auf einen jüdischen Studenten vom Sonntag vor einer Hamburger Synagoge nach ersten Erkenntnissen als versuchten Mord - mutmaßlich aus Judenhass. „Aufgrund der derzeitigen Einschätzung der Gesamtumstände ist bei der Tat von einem antisemitisch motiviertem Angriff auszugehen“, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Montag in Hamburg mit.

Der 29-jährige Deutsche mit kasachischen Wurzeln soll einen 26 Jahre alten jüdischen Studenten am Sonntag vor einer Synagoge mit einem Klappspaten angegriffen und schwer am Kopf verletzt habe. Der Student erlitt nach Angaben der Polizei keine lebensgefährlichen Verletzungen, wurde nach Informationen des „Hamburger Abendblattes“ aber auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt.

„Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf Mittäter vor“, hieß es in einer Erklärung. Der mutmaßliche Täter sei unter einer Berliner Adresse gemeldet. Eine Überprüfung in Berlin habe aber ergeben, dass er dort seit 2019 nicht mehr wohnt. „Weitere Ermittlungen führten zu einer Wohnung in Hamburg-Langenhorn, in der sich der Beschuldigte unangemeldet aufhielt“, hieß es weiter. In der Nacht auf Montag sei die Wohnung durchsucht worden. „In der Wohnung wurden Datenträger sichergestellt, deren Auswertung andauert.“