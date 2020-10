Neue Arbeitsgruppe zur Gedenkkultur in Innsbruck eingesetzt

Innsbruck – In der laufenden Debatte über die Gedenk- und Erinnerungskultur in Innsbruck – und über den Umgang mit dem Nationalsozialismu­s – hat der Kulturausschuss der Stadt Innsbruck nun beschlossen, eine Facharbeitsgruppe einzusetzen. Vorangegangen waren intensive mehrstündige Beratungen, an denen auch der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für Tirol und Vorarlberg (IKG), Günther Lieder, teilnahm.