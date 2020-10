Beutelteufel wieder auf Australiens Festland ausgewildert

3.000 Jahre nach ihrem Aussterben sind auf dem australischen Festland erstmals Beutelteufel in der Wildnis ausgesetzt worden. Die Tierschutzorganisation Aussie Ark gab am Montag zusammen mit anderen Naturschutzgruppen bekannt, dass sie 26 der fleischfressenden Beuteltiere in einem Schutzgebiet in Barrington Tops, etwa dreieinhalb Stunden nördlich von Sydney, ausgesetzt hätten.