Platter lädt Klubobleute vor Landtagssitzung zu Video-Date

➤ Morgen Abend haben die Klubobleute der sechs Landtagsfraktionen ein ganz besonderes „Dat­e“ in ihren Kalendern stehen. Per Video lädt sie LH Günther Platter (VP) zum Update. Der Termin birgt Anlass zu mannigfaltigen Spekulationen. Noch diese Woche werden die Einladungen für die nächstwöchige Landtagssitzung verschickt. Noch keine Einigung gibt es zwischen schwarz-grüner Regierung und Opposition, wann denn nun der Endbericht der Ischgl-­Prüfkommission im Landtag debattiert werden soll. Selbiger wird am kommenden Montag vom Vorsitzenden Ronald Rohrer präsentiert. Gut möglich, dass Platter den Klubobleuten einen Kompromissvorschlag unterbreiten will. Das wäre die harmlose Variante.