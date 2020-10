Paris hat sich von Juliette Greco verabschiedet

Familie, Freunde und Prominente haben in Paris bei einer Trauerfeier von der Chansonsängerin Juliette Greco Abschied genommen. Zu der Zeremonie in der Kirche von Saint-Germain-des-Pres kamen zahlreiche berühmte Persönlichkeiten aus Politik und Kultur, darunter First Lady Brigitte Macron, Ex-Präsident Francois Hollande oder Ex-Kulturminister Jack Lang.