Erstes ÖFB-Team-Training mit 21 Spielern

Der Lorient-Stürmer traf erst am Montagnachmittag im ÖFB-Quartier ein, sein Corona-Test konnte daher nicht rechtzeitig vor Trainingsbeginn ausgewertet werden. Die 21 verbliebenen Kicker übten in zwei Gruppen - diejenigen, die erst am Sonntag für ihre Clubs im Einsatz waren, blieben in den Katakomben des Wörthersee Stadions, der Rest trainierte auf einem Nebenplatz der Arena.