Trump will Krankenhaus demnächst verlassen

Am Sonntag sorgte Trump für Kritik von Ärzten, als er sich trotz seiner Infektion seinen Anhängern in einem gepanzerten Wagen zeigte. „Die Verantwortungslosigkeit ist erstaunlich“, schrieb der am Walter-Reed-Krankenhaus tätige Mediziner James P. Phillips auf Twitter und sprach von einem „politischen Theater“, das andere in Lebensgefahr bringe.