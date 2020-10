Jüdischer Friedhof nahe Athen mit Nazi-Parolen beschmiert

Unbekannte haben am Montag einen jüdischen Friedhof in der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen mit Nazi-Parolen geschändet. „Nazismus und Antisemitismus und ihre Anhänger haben in Griechenland keinen Platz und werden nicht toleriert“, erklärte Regierungssprecher Stelios Petsas zu dem Vorfall. Die Schändung der Friedhofsmauer ereignete sich kurz vor einem mit Spannung erwarteten Urteil im Mordprozess gegen führende Mitglieder der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte.