Eine Tote nach Kollision mit einer Rettung

Im Bezirk Wolfsberg in Kärnten ist am Montagabend ein Rettungsfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn mit einem Pkw zusammengestoßen. Die Lenkerin des Pkw kam bei dem Unfall ums Leben. Nach Angaben der Sanitäter wollte die 52-jährige Lenkerin von einem Supermarkt-Parkplatz aus in die Klagenfurter Straße einbiegen und wurde dabei von der Rettung gerammt.