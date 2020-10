Regisseurin Lotte de Beer übernimmt 2022 Wiener Volksoper

Lotte de Beer folgt Robert Meyer mit der Saison 2022/23 an der Spitze der Wiener Volksoper nach. Diese Wahl gaben am Dienstagvormittag Kunst - und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Christian Kircher als Geschäftsführer der Bundestheater-Holding bekannt. Die Niederländerin (Jahrgang 1981) wird somit in knapp zwei Jahren ihren ersten großen Leitungsposten an der Spitze im Haus am Gürtel antreten - mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet.