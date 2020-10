Tiroler Sebastian Weyrer ist „Zivildiener des Jahres“

Der Tiroler Sebastian Weyrer ist der „Zivildiener des Jahres 2019“. „Er hat während seines gesamten Zivildienstes im Heim St. Vinzenz der Barmherzigen Schwestern Innsbruck ein unerschöpfliches Maß an Geduld, Empathie und Wertschätzung an den Tag gelegt“, sagte die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) per zugeschalteter Videobotschaft am Montagabend bei der Preisverleihung in Wien.