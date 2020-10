Acht Leichen an ligurischer Küste nach Unwettern angespült

Nach den schweren Unwettern in Norditalien und Südfrankreich sind an der ligurischen Küste seit Sonntag acht Leichen angespült worden. Eine achte Leiche wurde am Dienstag zwischen den Felsen unweit der ligurischen Küstenstadt Sanremo lokalisiert. Wegen der hohen Wellen gestaltete sich die Bergung als problematisch. Vier weitere Leichen waren in Sanremo, zwei in Ventimiglia und eine in der ligurischen Badeortschaft Santo Stefano al Mare entdeckt worden.

Nicht ausgeschlossen wird, dass es sich bei den Leichen auch um Reste von Verstorbenen aus Friedhöfen in Südfrankreich handeln könnte, die nach den Niederschlägen des Wochenendes weggespült wurden und ins Meer gelangten. Bei den Leichen handle es sich zum Teil um stark verweste Reste, betonten die Behörden.

Wie der Präsident Liguriens, Giovanni Toti, berichtete, seien italienische Ermittler in Kontakt mit den französischen Behörden, um die Identität der Toten zu klären. Bei den Opfern könnte es sich um Vermisste nach den schweren Unwettern in Südfrankreich handeln. In Ligurien lagen den Behörden keine Informationen über Vermisste vor.