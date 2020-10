Tiroler Altenheime in Zeiten von Corona: „Alltag findet trotzdem statt“

Innsbruck – Jedes Jahr im Advent werden im Lienzer Wohn- und Pflegeheim Kekse gebacken. Auch heuer, trotz Corona. Der organisatorische Aufwand ist freilich ungleich größer. In dem Haus, das mit 240 Plätzen und acht Stationen das größte Wohn- und Pflegeheim Tirols ist, dürfen die alten Menschen nur in Kleingruppen gemeinsam aktiv sein. Der große Speisesaal ist ebenso tabu wie der Festsaal. Zu klären, wer wann wo teilnimmt, ist eine Frage von mühsamer Tüftelei. Das gilt auch für die Weihnachtsfeiern, die in größerer Zahl, aber in kleinerem Rahmen stattfinden werden.

Das sei eine Frage von Geduld und Zeit, schildert Meier. Ebenso wie die Einführung von technischen Hilfsmitteln, die es den Bewohnern während des Lockdowns erlaubten, mit ihren Angehörigen virtuell in Kontakt zu treten. „Auch ein Hochbetagter kann sich noch an iPad und Videotelefonie gewöhnen. Es dauert nur länger“, sagt die Pflegedienstleiterin. Ebenso, wie es bei manchen Heimbewohnern Übung brauchte, bis sie das Personal auch mit aufgesetzter Maske erkannten. „Nicht alle sind sich darüber im Klaren, dass ich die Pflegedienstleiterin Frau Daniela Meier bin, aber sie erkennen mich als Mitarbeiterin des Hauses und sind beruhigt.“

Differenzierter sieht es Psychiaterin Barbara Weskamp. Die Innsbrucker Medizinerin ist neben ihrer Tätigkeit an der Klinik und in ihrer eigenen Praxis auch Konsiliar-Psychiaterin an vier Wohn- und Pflegeheimen. Eines davon ist in Innsbruck, die anderen außerhalb. Ein- bis viermal im Monat besucht sie die Heime. „Es gibt unterschiedliche Situationen, je nachdem, ob genug Personal da ist“, sagt die Ärztin. Wären im Heim genügend Mitarbeiterinnen, so könnten diese den Wegfall von Verwandten-Besuchen ausgleichen. „Aber ansonsten wird es als großer Mangel empfunden, wenn die Angehörigen nicht mehr kommen.“