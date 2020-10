Innsbruck – Heute erfolgt in Innsbruck der Spatenstich für das neue Sicherheitszentrum in Innsbruck. Neben diesem über 100 Mio. Euro teuren Großprojekt habe man in Tirol eine ganze Reihe weiterer Vorhaben in der Pipeline, sagt der Chef der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), Hans-Peter Weiss, gegenüber der TT. „Tirol bildet bei unseren Projekten einen absoluten Schwerpunkt.“