Haare für die, die keine haben: Friseurschüler sammeln für Kinder

Schüler an der Tiroler Berufsschule für Friseure in Innsbruck sammeln Haarspenden.

Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist die Idee von 36 Schülern an der Tiroler Berufsschule für Friseure in Innsbruck. Was liegt da näher, als die eigenen Kompetenzen einzusetzen? Und die liegen natürlich beim Haarschnitt. Unter der Leitung von Sibylle Stelzhammer und Klaus Geiswinkler wagen sich die jungen Leute an ein heikles Thema.