Willi erteilt neuem Recyclinghof in Innsbruck vorerst eine Abfuhr

Innsbruck – Eine Zumutung sei die Recyclinghof-Situation in Innsbruck, sagt Helmut Buchacher. Nicht nur, dass zahlreiche Innsbrucker quer durch das Stadtgebiet in die Rossau fahren müssen, um ihren Müll abzuladen. Immer wieder bilden sich dort lange Autoschlagen. „Ich war gerade am Samstag beim Recyclinghof. Es ist ein Wahnsinn, was sich da abspielt“, sagt Buch­acher. Er fordert schon seit Langem – wie auch die ÖVP und die FPÖ – einen zweiten Recyclinghof am anderen Ende der Stadt, sprich im Westen. „Aber es geht nichts weiter, obwohl die Innsbrucker Kommunalbetriebe schon mehrere mögliche Standorte vorgeschlagen haben“, ärgert sich Buchacher.