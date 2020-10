Budgetrede findet wie geplant statt - Hohes Defizit erwartet

Details zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Budgets abseits der Krisenbekämpfung waren vorerst nicht zu erfahren. Neben den Folgen der Coronakrise hat die Regierung aber eine Reihe von Projekten angekündigt, die im Budget berücksichtigt werden müssten. So will Infrastrukturministerin Leonore Gewessler kommendes Jahr 95 Mio. Euro in die erste Phase des 1-2-3-Tickets investieren. Auch die angekündigte Pflegereform wird zusätzliche Mittel brauchen.

Als zentrales Thema hat die Regierung zuletzt die Bekämpfung der Rekordarbeitslosigkeit genannt. So sind 700 Mio. Euro für eine Arbeitsstiftung vorgesehen. Schwerpunkte gibt es traditionell auch im Bereich der Sicherheit und der Bildungspolitik. Für 2022 ist zudem eine Anhebung der Uni-Finanzierung fällig - inklusive der von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bis zum Ende der Legislaturperiode angekündigten Technische Universität in Linz. Abzuwarten bleibt, ob es kommendes Jahr erste Schritte für die angekündigte „ökosoziale Steuerreform“ gibt. Eine Arbeitsgruppe haben ÖVP und Grüne schon im Februar eingesetzt.

Die inhaltlichen Gespräche für das Budget 2021 sind nach Angaben aus Koalitionskreisen jedenfalls weitgehend abgeschlossen. Präsentieren will Blümel die Details bei seiner Budgetrede im Nationalrat am Mittwoch - also drei Tage nach der Wiener Gemeinderatswahl, bei der der Finanzminister am Sonntag als Spitzenkandidat antritt.