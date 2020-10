Österreicher hatten trotz Corona einen schönen Sommer

Unsicherheit statt Entspannung brachte die ungewollte Zutat „Coronavirus“ in so manche geplante Reise: Knapp zwei Drittel der Österreicher (65,2 Prozent) haben insgesamt den Eindruck, durch die Pandemie in ihrer Urlaubsplanung eingeschränkt worden zu sein, berichtet das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut am Dienstag. Immerhin ein Zehntel (10,6 Prozent) verbrachte in dieser Saison einen Sommerurlaub im Ausland wie auch im Inland, 7,8 Prozent reisten nur ins Ausland - die Mehrheit aber bevorzugte es, den Urlaub in Österreich zu verbringen. Die restlichen 49,2 Prozent verneinten die Frage, ob eine Urlaubsreise in diesem Sommer unternommen worden sei.