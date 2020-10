Regisseurin Lotte de Beer übernimmt 2022 Wiener Volksoper

Meyer-Beer - klingt wie der deutsche Meister der Grand Opera, bezeichnet aber seit Dienstag die Direktorenfolge an der Wiener Volksoper: Lotte de Beer, 39-jährige Jungregisseurin, wird mit der Saison 2022/23 Robert Meyer an der Spitze des Hauses am Gürtel nachfolgen. Die niederländische Theatermacherin wurde von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Christian Kircher als Geschäftsführer der Bundestheater-Holding als Neo-Volksopernchefin vorgestellt.

„Einen großen Teil des jungen Publikums haben wir verloren - deshalb ist es, glaube ich, jetzt an der Zeit für mich, Verantwortung zu übernehmen“, zeigte sich die energiegeladene Regisseurin bei ihrer Präsentation überzeugt von ihrer ersten großen Leitungsfunktion. Die am 11. August 1981 geborene de Beer sprach sich deshalb dezidiert gegen den vermeintlichen Widerspruch von „hoher Kunst“ und Unterhaltung aus.

„In diesen dunklen Zeiten hat Kunst vielleicht eine ganz andere Aufgabe“, rekurrierte de Beer auch auf die aktuelle Corona-Pandemie. Es sei an der Zeit, von der Poesie umarmt zu werden. Kunst müsse ein Ort werden, „wo man gleichzeitig berührt und entertained werden kann“. Dabei gehe es ihr nicht um Zerstörung bestehender Traditionen. „Statt Dekonstruktion und Schockieren will ich künstlerisch bezaubern“, gab sie die Richtschnur aus. Die große Geste bringe nichts, wenn das Publikum wegbleibe.

Dafür möchte Lotte de Beer auch weiterhin selbst den Regiesessel besteigen. Geplant sei eine eigene Regie pro Saison am Haus und eine weitere andernorts: „Regie ist mein Herz.“ Zugleich möchte sich de Beer auch einen Musikdirektor suchen: „Der erste Schritt, den ich unternehme, ist, nach einem starken musikalischen Partner zu suchen.“ Sie habe bereits Namen im Kopf, mit deren Trägern sie nun in Gespräche treten werde.

„Oper für das Volk zu machen - das ist mir als der richtige Ansatz erschienen“, begründete Staatssekretärin Andrea Mayer ihre Entscheidung für de Beers Konzept: „Ich bin überzeugt, dass in sieben Jahren - am Ende ihrer ersten Amtszeit - die Wiener Lotte de Beer in ihr Herz geschlossen haben werden. [..] Ihre Ausstrahlung und ihre Überzeugungskraft sind sehr, sehr ansteckend.“ Die Niederländerin sei dabei eine Theatermacherin, die frischen Wind und Traditionen miteinander in Einklang bringe: „Sie wird neue Akzente behutsam mit Bestehendem verbinden.“