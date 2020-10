Innsbruck – Wer im Internet surft, bekommt sie: Cookie-Banner – notwendige, aber auch lästige Erinnerungen daran, dass nichts geheim bleibt, wofür sich User interessieren. Wer die Zahl der aufgezeichneten Daten in Grenzen halten will, hat es nicht leicht, denn die Hinweise sind absichtlich unübersichtlich und oft auch undurchschaubar gestaltet. Wer nicht einfach auf das immer gut sichtbare, meistens farbige „Alles akzeptieren“ klicken, sondern selbst aktiv entscheiden will, welche Daten er von sich preisgibt, muss unter Umständen eine lange Liste an Einstellungen durchgehen. Der „Ablehnen“-Button ist außerdem fast immer blass und unscheinbar gestaltet.