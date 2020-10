Umkämpfte Ortseinfahrt in Kitzbühel: Konflikt setzt sich fort

„Das wäre ewig schade und ich kann es auch nicht verstehen, denn mir wurde da draußen mein Vorhaben verwehrt“, sagt Reisch gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Sie spricht damit ein von ihr geplantes Mitarbeiterhaus an. Dieses hätte nur gut 200 Meter entfernt in Stadtrichtung errichtet werden sollen. „Argumentiert wurde damals ebenfalls damit, dass die Ortseinfahrt damit verbaut würde“, schildert Reisch und auch, dass das geplante Gebäude im Seenschutzgebiet stehen würde. Seit Jahren ist man hier um eine Einigung mit der Stadt bemüht, aber es sei schwierig. Ganz aufgeben will sie das Projekt aber nicht. Man habe mit Architekten ein Haus geplant, das in die Region passe und einem Bauernhaus ähnlich sehe.