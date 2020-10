EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beendet Quarantäne

Von der Leyen hatte sich am Montag in Quarantäne begeben. Zur Begründung erklärte sie, sie habe am vergangenen Dienstag an einem Treffen in Portugal teilgenommen, bei dem auch eine Person gewesen sei, die am Sonntag positiv getestet worden sei. Zwei Coronavirus-Tests am vergangenen Donnerstag und am Montag fielen bei von der Leyen negativ aus. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, das Ende der Selbstisolation der Präsidentin stehe in Einklang mit den belgischen Regelungen.