Murg und Eggestein als Highlights im Transfer-Finish

Es sei „eine relativ ruhige Transferperiode für Salzburger Verhältnisse“ gewesen, erklärte Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter am Montagabend auf „Sky“. Sein Club hatte mit dem 18-jährigen Nigerianer Samson Tijani (1 Mio./an Hartberg weiterverliehen) zudem einen weiteren Zugang im siebenstelligen Bereich - Salzburg überschritt bei den Ausgaben als einziges Team der Liga diese Grenze. Mehr Neue waren aus Sicht der Verantwortlichen auch nicht nötig, denn mit Ausnahme von Hwang Hee-chan, der für 9 Mio. Euro zu Leipzig wechselte, blieb der Erfolgskader komplett - zumindest bis zum Winter dürfte das auch so bleiben. Für Reiter ist es vor der zweiten Champions-League-Saison en suite „der stabilste Kader, zumindest seit vier Jahren, in denen ich jetzt verantwortlich sein darf für den Club“.