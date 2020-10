Scholz will 750-Milliarden-Coronaplan rasch startklar machen

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz will den in der Europäischen Union vereinbarten 750-Milliarden-Plan gegen die Coronakrise pünktlich Anfang 2021 startklar bekommen. Mit seinen EU-Kollegen wolle er deshalb am Dienstag eine politische Einigung über die Regeln und Details des Aufbauplans erreichen, sagte der Sozialdemokrat vor einer Online-Konferenz der Wirtschafts- und Finanzminister. „Europa muss mit Kraft aus der Krise kommen.“