Belegung der Intensivbetten steigt wieder an

Mit dem Anstieg der Corona-Neuinfektionen steigt auch die Belegung der Intensivbetten in Österreich. Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag mitteilte, befanden sich am Montag 101 Covid-19-Patienten in Intensivpflege, das entspricht in etwa einer Auslastung von fünf Prozent der insgesamt 2.000 Intensivbetten. Rund die Hälfte davon ist in Wien. Die bisherige Höchstzahl wurde mit 267 Intensivpatienten am 8. April verzeichnet.