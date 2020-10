Präsident Duda vereidigt neue Minister in Polen

Knapp eine Woche nach einer Kabinettsumbildung in Polen hat Präsident Andrzej Duda die neuen Minister vereidigt. „Dies ist ein historischer Moment, eine Regierungsumbildung gehört in Polen nicht zum Alltag“ sagte Duda am Dienstag in Warschau während der Zeremonie, die unter freiem Himmel vor dem Präsidentenpalast stattfand. Der Chef von Polens nationalkonservativer Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, übernahm das Amt des Vize-Ministerpräsidenten.