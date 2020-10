Erweiterungsbericht: „Schwerwiegende Rückschritte“ in Türkei

Die Türkei hat sich im vergangenen Jahr nach Einschätzung der EU-Kommission weiter vom Ziel einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union entfernt. Es gebe „schwerwiegende Rückschritte in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und bei der Unabhängigkeit der Justiz“, erklärte die Behörde am Dienstag zu ihrem jährlichen Bericht zu den EU-Erweiterungskandidaten. Die türkische Außenpolitik kollidiere demnach „zunehmend mit den Prioritäten der EU“.

Zudem spielt die Türkei seit Jahren eine zentrale Rolle in den Konflikten in Libyen und Syrien, die auch Auslöser für massive Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa sind. In Libyen unterstützt Ankara die international anerkannte Regierung militärisch. In Syrien hatte die Türkei im vergangenen Jahr Teile des Norden des Landes besetzt.