Steiermark-Schau: Neues Ausstellungsformat für Grüne Mark

Regionale und Landesausstellung waren einmal - das neue Ausstellungsformat der Grünen Mark heißt Steiermark Schau. ÖVP-Kulturlandesrat Christopher Drexler stellte am Dienstagabend im Kunsthaus - einer der vier Standorte 2021 - das Konzept vor. Es beinhaltet u.a. einen Mobilen Pavillon, der seine Reise durch die Steiermark in Wien beginnen wird. Die erste Auflage der Schau hat die Selbstreflexion zum Inhalt, sie soll zu einer regelmäßigen Standortbestimmung des Landes werden.

Es hatte einige Zeit gedauert, bis wieder an die Landesausstellung mit großen steirischen Themen und an die Kunstschaffende einer Region stärker miteinbeziehende Regionale angeknüpft wurde: Mit 10. April 2021 wird nun eine umfassende Selbstreflexion der Steiermark präsentiert. Drei Standorte in Graz - das Museum für Geschichte, das Volkskundemuseum und das Kunsthaus - sowie ein mobiler Ausstellungspavillon mit 800 Quadratmeter, der in Wien eröffnet, sind vorgesehen. Danach geht es nach Hartberg, Spielberg, Schladming und Bad Radkersburg. Die Schau ist bis 31. Oktober 2021 zu sehen. Das Format soll künftig im Zweijahresrhythmus gezeigt werden. Das Budget 2021 beträgt rund 8,9 Millionen Euro.