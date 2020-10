Timmermans bewirbt 55-Prozent-Ziel für 2030 beim Klimaschutz

Kommissionsvize Frans Timmermans hat vor einer Abstimmung im Europaparlament über die Verschärfung des EU-Klimaziels für den Vorschlag der EU-Kommission geworben. Das Ziel, bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu senken, sei ehrgeizig, betonte Timmermans am Dienstag im Plenum des EU-Parlaments in Brüssel. Es handle sich dabei um einen Meilenstein der europäischen Klimapolitik, so der Kommissionsvize.