Edtstadler erfreut über präsentierten EU-Migrationspakt

EU-Vizekommissionspräsident Margaritis Schinas und EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) haben am Dienstag zum von der EU-Kommission präsentierten Migrationspakt Stellung genommen. Schinas erklärte, die EU-Kommission habe aus dem bisherigen Dilemma zwischen Solidarität und Verantwortung gelernt und setze diesmal auf einen ganzheitlichen Ansatz. Edtstadler zeigte sich glücklich darüber, dass der „neue Migrationspakt am Tisch“ sei und die „Verhandlungen starten können“.

Im neuen Migrationspakt setze man auf drei Punkte, betonte Schinas bei der Online-Veranstaltung des International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) in Wien, die von Ex-ÖVP-Vizekanzler und dem nunmehrigen ICMPD-Generaldirektor Michael Spindelegger moderiert wurde. So gebe es bei den Außenbeziehungen einen „Paradigmenwechsel“. „Für 20 bis 25 Staaten“ solle es punktgenaue Angebote geben, so der für Migration zuständige EU-Kommissar. In diesen Nachbar- und Drittstaaten sollen einerseits Möglichkeiten für die Menschen geschaffen werden, damit diese sich nicht mehr in die Hände von Schleppern begeben müssten. Andererseits solle auch für die Regierungen eine „Win-win-Situation“ geschaffen werden, mit Handelsabkommen und Visa-Erleichterungen bei gleichzeitiger Kooperation beim Grenzschutz und bei den Rückführungen.