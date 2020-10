Trump geht es laut Arzt „weiterhin extrem gut“

Trumps Herausforderer Joe Biden, der dem Amtsinhaber eine Verharmlosung der Pandemie vorwirft, verstärkte ebenfalls seine Schutzmaßnahmen. Der 77-Jährige lässt sich jetzt mehrmals die Woche testen, nachdem er das zuvor nur einmal pro Woche gemacht hat. Seine Maske nimmt Biden mittlerweile auch nicht mehr ab, wenn er allein vor einem Rednerpult steht. Am Montag desinfizierte ein Mitarbeiter Bidens ein Podium in Miami vor einem Auftritt des Demokraten. Viele Wahlkampf-Veranstaltungen spielen sich in nahezu leeren Räumen ab. Teils liegt dies auch an den Vorschriften in den Bundesstaaten. So lässt Michigan nur Versammlungen mit maximal zehn Menschen in Innenräumen zu.