ÖVP-Staatssekretär Brunner darf wieder ins Büro

Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) kann am Mittwoch seine Quarantäne beenden und ins Infrastrukturministerium zurückkehren. Das teilte seine Sprecherin der APA mit. Der positiv auf Covid-19 getestete Mitarbeiter, mit dem er Kontakt hatte, sei „nicht infektiös“, wie sich in weiteren Tests ergeben habe. Brunner werde nach Absprache mit den Gesundheitsbehörden daher vom Home-Office wieder an seinen Arbeitsplatz ins Ministerium zurückkehren.